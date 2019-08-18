蔡英文中壢慈惠堂祈福 廟方董事長呼籲跟著鄭文燦腳步支持她

2019-08-18 23:57

〔記者李容萍／桃園報導〕蔡英文總統今天由桃園市長鄭文燦等人陪同，前往主祀瑤池金母（又稱王母娘娘）的中壢慈惠堂參加母娘聖誕祝壽慶典，贈匾、切5層大蛋糕、分送紅蛋（4000顆），祈求王母娘娘繼續保佑台灣、保護台灣民主；被喻為慈惠堂分堂「龍頭」的中壢慈惠堂董事長陳燦宏，肯定鄭文燦協助慈惠堂前的3米道拓寬為9米道，圓了母娘和信眾30多年來「開大門、走大路」的心願，籲請慈惠堂的信眾跟著鄭文燦腳步，支持蔡英文，團結守護台灣。

蔡英文表示，中壢慈惠堂已有68年的悠久歷史，是桃園在地人重要的信仰中心，廟方積極推動公益活動，展現溫暖的社會力量。她也說，中央和地方政府秉持腳踏實地的治國原則，持續推動完善的社福措施，穩定台灣經濟發展，打造安居樂業的社會，為台灣打下更好的基礎，祈求王母娘娘繼續保佑台灣、保護台灣民主，讓台灣人民享有更安全且幸福的生活，最後祝福王母娘娘聖誕千秋。

陳燦宏也說明，慈惠堂是從花蓮分靈到中壢，也是全台第一間從花蓮總堂分靈的分堂，目前全台已有2000多間的慈惠堂分堂，每年都會定期舉辦交流，信眾間都有很好的互動和情宜。早年，慈惠堂分靈到中壢的現址，被在地人稱是位在街仔尾的母娘廟，當時周邊人口很少，相當不發達，廟方前的道路只有3米多，如今慈惠堂週邊是全中壢區最熱鬧的海華商圈，在鄭文燦全力協助下，克服萬般困難，拓寬為9米道路，圓了母娘和信眾30多年來「開大門、走大路」的心願。

陳燦宏說，慈惠堂供奉的母娘很慈悲，多年來，結合信眾力量做了很多社會公益，捐贈慈惠堂週邊學校營養午餐白米、消防設備和愛心便當，今年獲得全國寺廟公益獎。對於鄭文燦上任以來勤走基層，市民不僅看得到、找得到，市長的承諾也做得到，籲請慈惠堂的信眾跟著鄭文燦腳步，支持蔡英文，團結守護台灣。

鄭文燦則感謝蔡總統對桃園的支持，指出中壢是全國重大建設前瞻計畫的受益地區，未來將持續推動鐵路地下化及捷運工程、興建美術館、會展中心及老街溪整治等建設；此外，中壢身為客家第一庄，也是全國振興客家文化的重鎮，市府推動多項客家建設，包括浪漫台三線計畫、埔心茶葉故事館、客家工藝館、客家文創中心等，在各項客家評比指標上皆名列前茅，他還打趣說，全台有2000多間慈惠堂分堂都在辦母娘聖誕祝壽慶典，要請到蔡總統祝壽很不簡單，不過，蔡總統要跟母娘祝壽，當然要到被喻為「天下第一分堂」的中壢慈惠堂，語畢全場掌聲不斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法