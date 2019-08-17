蔡英文：台中目前最重要是交通建設 會請林佳龍做完

2019-08-17 14:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕總統蔡英文今天在立委張廖萬堅等人陪同，參訪台中市西屯區的福壽宮時強調，台中市的主政者，雖與中央不是同一政黨（中市長盧秀燕為國民黨，中央由民進黨執政），中央還是會替鄉親、台中市民著想，有什麼需要，中央一定全力支持，她還意有所指說，大台中市目前最重要的是交通建設，她特別請前台中市長林佳龍擔任交通部長，林佳龍最瞭解大台中地區的交通需求，一定會把台中現階段最重要、最需要的基礎建設、交通建設做完。

國民黨籍的中市市長盧秀燕，去年11月勝選至今，歷次民意調查幾乎都是六都之末，且對前市長林佳龍任內的諸多重要交通建設持不同態度，被人視為「逢龍必反」，最知名的是就是林佳龍任內提出的「山手線」，盧秀燕對此重要交通建設案態度顯得搖擺不定，此計畫也因此生變。

立委張廖萬堅致詞時說，中清交流道塞車問題，國道一號銜接台74快速道路，歷經7年都無法確定，他3年前在立法院爭取，在中央支持下，現在已經規劃設計完成、環境影響評估、經費編列完成，交通部長林佳龍打電話告訴他，此計畫已經簽核出去準備發包，順利的話，斥資46億餘元解決中清交流道塞車問題，預計於年底動工。

蔡英文則說，蔡英文政府很認真工作，要為台灣未來發展打基礎，雖然台中市的執政者與中央不是同一政黨，但中央一定全力支持鄉親（台中市民）的需求，尤其是大台中市現階段最重要的交通建設，她才會特別請林佳龍當交通部長，林佳龍最瞭解大台中的交通需求，一定會把大台中現階段最重要、最需要的基礎建設、交通建設趕快做完。

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