林佳龍臉書影片挺辣台派 蔡英文留言：一起繼續拚

2019-08-18 15:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕總統蔡英文「辣台派開講」昨開拔到台中，交通部長、前台中市長林佳龍在臉書貼出「辣台派」影片力挺蔡英文總統連任，臉書也引來蔡總統留言「為台灣、為台中，我們一起繼續拚！」不少網友也留言力挺表示「感動想哭」、「好懷念林市長，建設台中的一切」。

蔡總統台中辣台派開講，以「小英執政3年有成」為題，主打政績牌，對於民眾熱情的支持與呼喊，她笑稱「台中人憋了一陣子了」，並對林佳龍在市長任內的建設給予肯定，她強調綠川、台中花博都是台中的驕傲，也呼籲「明年總統選舉不要選錯人，下次市長選舉也不要選錯」。

林佳龍會後於臉書貼出影片力挺「辣台派」，表示「雖然沒能繼續留在台中服務，但對台中的願景，在中央以交通部長的身分繼續推動。2020年總統、立委選舉，讓我們團結，守護民主、守護主權、守護對台中的承諾。」

影片中提到「既然地方首長沒有執政，但是能用中央的力量來執政，繼續跟我們台中人在一起」，林佳龍也在影片中表示「2020年未來的命運也掌握在國民的手上，選蔡英文有一個保證，台灣的主權不會流失，民主自由永遠跟我們在一起」，臉書也引來蔡總統回應「為台灣、為台中，我們一起繼續拚！」

不少民眾也給予蔡英文及林佳龍肯定，紛紛留言「感動想哭」、「好多市民的心聲，就是想念您！」、「台中的交通和空氣品質，在你任內有差，進步很多」、「失去了才覺得遺憾」，也有人大讚影片「這也把台中拍的太美，根本觀光宣傳片等級」。

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