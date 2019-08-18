一邊一國行動黨：建構台灣成為正常、獨立國家

2019-08-18 16:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕獨派政黨「一邊一國行動黨」今日下午在台大校友會館舉行新政黨成立大會，前總統府資政彭明敏、前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫堃等人皆出席大會支持。一邊一國行動黨召集人楊其文宣布，矢志建構台灣成為正常且獨立的國家，明天下午就要去拜訪前總統陳水扁。

一邊一國行動黨今日發表成立宣言指出，「我們是一群打死不退的台派，我們有共同的責任感、使命感與歷史感」。成立宣言提及，我們矢志建構台灣成為正常且獨立的國家，終能傲然屹立於世界各國之林。

宣言中指出，我們要重新激發台灣人掙脫各種桎梏，尤其捆綁住自我認同到今天還幽靈似的時隱時現的枷鎖的力量。我們的天職就是激勵大家勇敢走上台灣路、做驕傲的台灣人、永遠擺脫中國的威脅、完成一邊一國的目標。

台灣的民主路，固然是台灣人民的成就，但我們不得不指出眼前的危機：台灣不能再繼續被「一中憲法」凌虐而委曲求全；97年的「雙首長制」已經證實破壞了民主的權力制衡，不容坐視不管。我們進入國會一定進行憲法及憲政體制的改造。

同時，我們震驚於民進黨2008至今的黨規修訂，建黨時的初衷與理念已經被棄，民主機制蕩然，「一人」凌駕於「一黨」之上，眾聲喧嘩的民主進步已矮化成「一言堂」，黨官僚嚴然成為黨員的主人。

「一邊一國行動黨」要建立政黨的新典範，去階級化、去官僚化，黨組織是服務全黨、全民的僕人。

我們要感謝為台灣民主拼生死、不受威脅利誘的前輩，我們也感謝不同年齡的世代今天有志一同共同攜手找回「制憲正名」的初衷，給「一邊一國行動黨」一個機會，就是給台灣一個機會，衷心感謝大家。

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