韓國瑜國政顧問團 學者剖析：根本是「護黨產戰隊」

2019-08-18 10:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團昨日成軍，南台科大財經法律研究所所長羅承宗今日分析表示，該顧問團的學者專家陣容「反黨產追討」性質成分濃厚，根本是護黨產戰隊。

據了解，韓國瑜國政顧問團「憲政司法」領域的成員，有前司法院副院長蘇永欽、前法務部長羅瑩雪、國民黨智庫「國家政策研究基金會」司法法制組召集人何展旭、前立委高思博及政大法律系副教授廖元豪等人。

擔任國政顧問團「廉能政府」領域的專家成員，則有泰鼎法律事務所合夥律師葉慶元，他擔任國民黨、中廣等諸多國民黨附隨組織的辯護律師；顧問團「教育」領域的成員前教育部長吳清基，也擔任國民黨附隨組織救國團的理事長。

羅承宗指出，該國政顧問團「財經金融」領域的成員劉維琪，過去擔任國民黨黨營事業中央投資公司的前總經理，是講出黨產規模9000億的人。

蘇永欽則在「法令月刊」寫過反黨產追討文章，廖元豪2017年發表過「正義就是正義，無須轉型」評論，前法務部長羅瑩雪2018年在中時電子報發表「綠色恐怖在台灣」聲援婦聯會。

羅承宗分析，由這個「反黨產追討」味道極為濃厚的學者專家陣容可看出，一旦韓國瑜當選，國民黨及其附隨組織被凍結的688億元鉅額不當黨產恐怕將陸續解套，回歸國民黨、婦聯會等自由支配的狀態。

羅承宗提醒，明年若國會席次由國民黨立委過半，黨產條例最快3月就可能被廢止。等到5月韓國瑜政府上台後，行政法院繫屬的黨產案件，也可以透過撤回訴訟的方式落幕。

羅承宗指出，一旦黨產會被國民黨廢掉後，相關訴訟業務將由院本部承接，行政院隨時可撤掉原本黨產會的行政處分，「沒有處分的話，案子也不用審了！」

他提及，國民黨一直以來的論述認為行政處分違憲，一旦韓國瑜執政後，那麼撤銷違憲的行政處分也是可想而知，所以2016年以來的所有黨產清查與追討工作，將完全歸零。

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