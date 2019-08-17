歐陽娜娜挺港警 學者怒轟：天真掩蓋不了你的殘忍

2019-08-17 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕日前公開表態「我是中國人」的藝人歐陽娜娜近日也對香港反送中抗爭表態，在微博轉發「我愛香港，我愛中國，我也支持香港警察」的貼文，加入聲援港警的行列。但歐陽娜娜此舉不但遭館長陳之漢大罵「丟臉」，社會學者李明璁也怒轟，就算歐陽拗說只是天真不懂事來掩蓋，也「都蓋不掉你的殘忍」。

香港警察暴力對待反送中民眾，日前一名中共官媒《環球時報》記者「付國豪」卻在香港機場高喊「我支持香港警察，你們可以打我了」，在微博掀起一股「我支持香港警察」活動，歐陽娜娜也在微博轉發《人民日報》：「我愛香港，我愛中國，我也支持香港警察」的貼文，還以簡體字寫下「香港是中國香港」，加碼附上中國縮寫及一顆愛心。

對此，十分關心香港反送中的李明璁在臉書表示，現在的重點「根本不是統獨了是你有沒有良心！」、「要當中國人之前請先當一個正常人！」他說，在這樣的當頭，不表態其實已經是公眾人物最大的極限，要投機也沒關係，就不要表態或說些屁話都好。

李明璁指出，相反地，任何表態支持血腥鎮壓的人，都已經是劊子手的共謀，任何什麼迫於現實無奈的虛偽藉口，都只是證明他的冷血（即使抝（拗）說只是天真不懂事來掩蓋，都蓋不掉你的殘忍）。

最後他也沈重地表示：「所以這時候如果還有台灣藝人要刻意挺共，那絕對是一種沒有良知而教唆殺人等級的犯罪。」

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