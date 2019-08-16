反送中》李嘉誠引《黃台瓜辭》表態 顏擇雅：給習近平的

2019-08-16 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭爆發多次警民衝突，香港首富李嘉誠今（16日）日首度表態，在多份香港報紙上刊登「黃台之瓜，何堪再摘」8字，立場耐人尋味。對此，作家顏擇雅解讀，「黃台之瓜，何堪再摘」這8字是向中國國家主席習近平進言。

對此，顏擇雅在臉書表示，「黃台之瓜，何堪再摘」是唐章懷太子李賢的名作黃台瓜辭，李嘉誠引用古書應該是為了北京高層，而不是香港當局，更不是為了香港市民。「香港當局或傳媒哪有掉中國書袋的習慣呢？中共高層才有，習近平最嚴重，才會鬧出『通商寬衣』笑話」。

顏擇雅說，因此她解讀「黃台之瓜，何堪再摘」這8字是向習近平進言。「沒掉書袋的版本才是針對香港當局與香港市民」。她指出，總統蔡英文2016年當選前，台灣曾有廟抽出「武則天坐天」的國運籤，所以台灣人想到武則天，就想到蔡英文。「這次，李嘉誠廣告卻是把北京高層當作武則天了。不是她勵精圖治那面，是冷血殺子那一面」。

「黃台之瓜，何堪再摘」之典引自中國唐代武則天逼死太子李賢之故，唐章懷太子因此作〈黃台瓜辭〉抒發情意，全文為「種瓜黃台下，瓜熟子離離。一摘使瓜少，再摘使瓜稀。三摘猶自可，摘絕抱蔓歸。」

2016年李嘉誠就曾引用此話回應旺角警民衝突，但當時他拒絕回應誰是損害香港的「摘瓜人」，僅呼籲港人以香港利益為重。

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