到中國做生意「吃大魚大肉」？ 作家：隨時會淪刀俎魚肉

2019-08-16 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕匯豐執行長佛林特（John Flint）、匯豐大中華區行政總裁兼匯豐銀行（台灣）董事長黃碧娟接連下台，國泰航空的行政總裁何杲（Rupert Hogg）、顧客及商務總裁盧家培今（16日）也雙雙離職。對此，作家顏擇雅指出，想去中國做生意「吃大魚大肉」，就要有心理準備隨時淪為刀俎上的魚肉。

香港反送中抗爭持續延燒，被香港政府授權得以自己發行港幣的匯豐銀行，近來出現人事異動，執行長佛林特、匯豐大中華區行政總裁兼匯豐銀行（台灣）董事長黃碧娟接連下台，讓作為香港銀行業龍頭的匯豐，牽扯到整個港幣的走向，也格外令人注目。

沒想到國泰航空今天也發出公告，指董事已接受何杲辭任常務董事兼行政總裁、盧家培辭任常務董事兼顧客及商務總裁，並於19日生效，兩起事件也引起國際間關注。對此，顏擇雅在臉書發文說，北京拿華為案無奈何，就拿匯豐開刀。難道匯豐換個執行長，就可以不遵守美國法律？北京拿香港抗爭無奈何，就拿國泰航空開刀。難道國泰航空換個 執行長，就有辦法阻擋港人罷工？

顏擇雅說，匯豐銀行、國泰航空二者都是英資，都高度倚賴中國市場。「如果表態撐撑港警就可以不必換CEO，他們一定也會拚命表態。可惜，北京沒給這個選項。台資企業在中國受到保障不足，總怪自家政府跟北京沒對話管道。難道英國政府跟北京沒對話管道嗎，為何救不了自家企業？」

顏擇雅直言，所有去中國做生意的企業都要有心理準備，中國給你的商機，隨時會被中國拿來當武器。你想去中國吃大魚大肉，就要有心理準備隨時淪為刀俎上的魚肉。

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