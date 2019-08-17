國政顧問團第一波百人 韓國瑜：另一百人不便掛名

2019-08-17 18:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團今天正式成軍，韓國瑜親臨現場致詞，說明國政顧問團成軍的目的與展望。他指出，第一波的百人名單都是各領域最菁英的份子，而且經總召集人張善政聯繫後驚覺，很多人都擔心台灣的未來，「不聯絡不知道，一聯絡嚇一跳」，大家憂心忡忡，而且事實上這只是第一波名單，還有另外一百人由於職務在身，目前不便掛名。

韓國瑜表示，他參選的目的是八個字，「台灣安全，人民有錢」，但回首過去三年半時間，蔡英文總統執政卻是一樣八個字，「台灣危險，人民貧窮」，而且情況愈來愈讓人擔心，不但國際空間打不開，兩岸關係緊張，內政也交出不及格的成績單，台灣社會各階層隱藏衝突，每一個環節、百工百業都在擔憂，蔡英文無法說服大家如何把台灣的貧窮、危險，扭轉為安全、有錢，蔡英文應該說清楚講明白，更重要的是說服長期支持民進黨的選民。

韓國瑜說，拜託大家不要再淪為口水戰，應該回到公共政策面，各參選人與團隊應該真正扎實的探討、辯論政策，不要淪為無聊的口水戰。

他說，所有傳統、大型選舉都會出白皮書，但往往出了白皮書後，秀才工作做完了，真正行動卻老是缺了一點，未來韓陣營除了要出政策白皮書，還要提出如何化為行動，與各行業做有機的結合，並化為未來新政府的重要政策方針，這才是他成立國政顧問團的目的。

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