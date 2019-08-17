柯P稱「黃國昌很驕傲」 黃：心存愧疚和感謝

2019-08-17 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在日前專訪時提出「黃國昌很驕傲」之語，今日黃國昌在臉書回憶起2013年時，當時仍是台大醫院醫生的柯文哲及其團隊為黃父救治之往事，並表示目前政界或媒體雖非常敏感，但以病患家屬立場來說，仍對當時救治父親的柯文哲心存感激。

黃國昌貼文表示，看到柯文哲在媒體專訪時回憶首次見黃，表示當時黃都坐著沒站著，柯笑說若他不是當醫生，一定也很驕傲。黃國昌表示看到這評論，心裡滿是愧疚與難過，並提及現在政界媒體都很敏感，但對於當時協助救治父親的柯文哲，自己仍是一名一直心存感激的病患家屬，對於整個醫療團隊，只有滿滿的感謝。

黃國昌貼文寫道，2013年4月仍在美國擔任學者時，突收到父親病危通知，立刻終止研究返台。當時黃父在汐止某醫院加護病房已待近一個月，腸出血不止，必須依靠不斷輸血維生，黃國昌表示當時幾乎束手無策。

而在學界友人協助下，黃父轉入台大醫院，由林子忻、許立民與柯文哲3位醫生共同協助，救回父親生命。黃國昌稱，當時父親雖仍持續待在加護病房，但仍找出腸內所有出血孔，順利止血，也解決大部分併發症，雖最後出院時因不明原因，一眼失明，不過對黃母和黃國昌本人來說，已是萬幸。

黃國昌表示，當時除了在加護病房外，還有各種公務纏身，是他最心力交瘁之時。黃國昌說，有了在加護病房照顧父親的經歷，讓他見證醫護人員的辛勞，黃國昌表示，這也是在他當上立委之後，一直關心醫護人員勞動權益的原因。

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