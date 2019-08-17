徐世榮：國民黨已經完全跟不上民主台灣的步伐了

2019-08-17 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨日前開除前立委陳宏昌與前高雄縣長楊秋興，原因是「詆毀汙衊」高雄市長韓國瑜。對此，政大地政系教授徐世榮表示，國民黨雖身處台灣，但是它沒有跟上來，「國民黨已經完全跟不上民主台灣的步伐了」。

徐世榮今日在臉書PO文質疑，不論是黨齡40年，或是黨齡僅有5年，不管國民黨對黨內同志的批評再怎樣的不堪，若這個黨真是一個民主政黨，開除同志是否還是應該要有一個嚴謹調查及讓他們有權參與的正當程序？徐世榮說，不論是陳宏昌或是楊秋興，他們擁有這個權力嗎？「沒有的，黨中央說他們是詆毀污衊，他們也就是詆毀污衊了，一切都是黨中央說的算」。

徐世榮說，從國民黨迅速開除陳宏昌及楊秋興的程序看來，這個黨的性格依舊是一個威權獨裁的政黨，距離民主政黨還有蠻大的距離。明眼人皆知，它迅速開鍘陳宏昌及楊秋興的目的都是在殺雞儆猴，它強烈要求黨內必須封口，但是其產生的真正社會效果卻是欲蓋彌彰；國民黨欲以權勢來指鹿為馬，但民主台灣就會照單全收嗎？這應該是不可能的，「國民黨此舉很顯然是輕視民主台灣的水準」。

徐世榮表示，韓國瑜的危機，其實也正是國民黨的危機，為什麼？因為民主台灣的「自由度」已經被世界人權組織Freedom House評比為93分，成績非常亮眼，相對的，中國的自由度卻只有11分。很清楚的，國民黨雖身處台灣，但是它沒有跟上來，「國民黨已經完全跟不上民主台灣的步伐了」。因此，它能夠做的，大概也只能用「賺大錢」、「發大財」等口號，企圖迷惑及收買民主台灣的自由靈魂了。

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