被柯比喻狐狸 王金平強調郭柯王未破局

2019-08-17 09:58

〔記者王捷／台南報導〕前立法院長王金平今天上午到台南歸仁交通大學分校演講，對「郭柯王」18日在桃園碰面一事，王金平之前婉拒稱，怕高鐵誤點，讓會面破局。今天王金平受訪時，問到南下台南高鐵是否有誤點？他表示今天沒有，但18日仍不會去桃園，強調3人未破局。另外，對柯文哲暗示他是狐狸，王金平起初回應「說我是人嗎？」問到他會不會因狐狸生氣時，王金平才說，不會為小事生氣。

柯文哲組黨後，傳出拉攏郭台銘與王金平，而郭柯王3人預計在18日桃園巨蛋的宗教活動不期而遇，但昨天傳出郭台銘自稱有客人，王金平則是擔心高鐵誤點，最後直接表達不會去，讓「桃園三結義」會面破局。

但郭台銘則在昨天晚間PO出臉書，暗示將與吳敦義會面，但不會有任何承諾。而柯文哲在昨天上節目時，曾自稱他是獅子，郭台銘是老虎，但形容王金平時則是稱王為狐狸，還說老虎跟獅子比較合，一連串事件，讓政界聯想到郭柯王3人破局的可能。

對於3人會不會合作，王金平強調應該不會放棄，大家很自然的努力看情勢變化，因為大家都要為中華民國的生存發展努力，3個不同領域的人要合作，當然一切沒這麼順心，但只要有心融合會逐漸達成，強調沒有破局，但確定明天不會去桃園見面。

但問到柯文哲昨天暗指王金平是狐狸一事，王金平起初回答：「說我是人嗎？」人就是要有智慧，要穩健作為，他今天的演講就是講王道的治國原則，還有中道的做人原則。在王金平解釋完後，有媒體問到用狐狸來形容王金平，是否會為此生氣時，王金平才回答不會為了小事而生氣，柯文哲講的又不一定對。

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