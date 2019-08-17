談吳郭會 郭台銘：無需被摸頭

2019-08-17

〔記者陳柔蓁、陳昀、施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘與國民黨互動備受外界關注，國民黨副主席郝龍斌證實代黨主席吳敦義邀郭見面，郭台銘也不排斥見面。郭則在臉書喊話：「政治不是分贓，更不是權位保衛戰」，對「吳郭會」不預設立場也無任何承諾。

見到郭董 郝龍斌盼別急著做決定

郝龍斌昨表示，他是前天上午前往拜訪郭台銘，過程約三十分鐘，氣氛很愉快、輕鬆，主要就是代表吳敦義表達想見面溝通的誠意，郭台銘也不排斥。郝龍斌說，他昨天上午向吳敦義報告，吳已請幕僚立刻安排，相信近期就會見面。

郝龍斌指出，他帶了父親的書「郝柏村回憶錄」送給郭台銘，父親一輩子捍衛中華民國、反對台獨，送這本書的意思就是想團結所有藍軍來下架蔡英文。他強調，此行主要是表達善意，沒有直接點破郭可能脫黨參選一事，但有告訴郭台銘，希望他冷靜、沉澱，不要急著做決定，相信郭台銘是有智慧的人，一定會做出對中華民國有利的決定。

郭台銘昨晚則在臉書表示，「政治不是分贓，更不是權位保衛戰」，大我是將國家利益擺在政黨利益之前，將全民福祉放在自身好處之上，郭台銘不求名利，無需被摸頭或被安排。

郭：不預設立場 也無任何承諾

對於與吳敦義會面，郭指出，「我重申既不預設立場也無任何承諾，政治人物無需過度解讀，無限上綱，我會繼續為中華民國長治久安努力，整合各種力量，為國富民強的目標盡心盡力！」

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