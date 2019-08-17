談吳郭會 郭台銘：無需被摸頭

〔記者陳柔蓁、陳昀、施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘與國民黨互動備受外界關注，國民黨副主席郝龍斌證實代黨主席吳敦義邀郭見面，郭台銘也不排斥見面。郭則在臉書喊話：「政治不是分贓，更不是權位保衛戰」，對「吳郭會」不預設立場也無任何承諾。
見到郭董 郝龍斌盼別急著做決定
郝龍斌昨表示，他是前天上午前往拜訪郭台銘，過程約三十分鐘，氣氛很愉快、輕鬆，主要就是代表吳敦義表達想見面溝通的誠意，郭台銘也不排斥。郝龍斌說，他昨天上午向吳敦義報告，吳已請幕僚立刻安排，相信近期就會見面。
郝龍斌指出，他帶了父親的書「郝柏村回憶錄」送給郭台銘，父親一輩子捍衛中華民國、反對台獨，送這本書的意思就是想團結所有藍軍來下架蔡英文。他強調，此行主要是表達善意，沒有直接點破郭可能脫黨參選一事，但有告訴郭台銘，希望他冷靜、沉澱，不要急著做決定，相信郭台銘是有智慧的人，一定會做出對中華民國有利的決定。
郭台銘昨晚則在臉書表示，「政治不是分贓，更不是權位保衛戰」，大我是將國家利益擺在政黨利益之前，將全民福祉放在自身好處之上，郭台銘不求名利，無需被摸頭或被安排。
郭：不預設立場 也無任何承諾
對於與吳敦義會面，郭指出，「我重申既不預設立場也無任何承諾，政治人物無需過度解讀，無限上綱，我會繼續為中華民國長治久安努力，整合各種力量，為國富民強的目標盡心盡力！」
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國民黨副主席郝龍斌證實代表黨主席吳敦義邀鴻海創辦人郭台銘見面，郭陣營表示郭台銘樂意見面。但郭昨在臉書喊話：「政治不是分贓，更不是權位保衛戰」，對「吳郭會」不預設立場也無任何承諾。圖為今年四月吳敦義頒授榮譽狀給郭台銘。（資料照）