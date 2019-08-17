若郭台銘不選 柯文哲：頭痛！披掛上陣好累

2019-08-17

〔記者蔡亞樺、陳璟民、陳柔蓁／台北報導〕明年總統大選郭王柯三人動向受矚目。台北市長柯文哲在昨早播出的預錄廣播專訪中，自比獅子，鴻海創辦人郭台銘喻為老虎、前立法院長王金平是狐狸；他認為獅子跟老虎比較合，支持郭選總統；柯還自爆拒絕郭提出的副總統兼行政院長，若郭不選，他就頭痛了，「披掛上陣好累」。

自爆郭提副總統兼閣揆 被他拒絕

對於自爆婉拒當郭的副手，柯文哲在媒體聯訪時解釋，政治最理想是理念結合，不喜歡變成分贓政治，這不是他期待的台灣新政治。

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤回應說，不知道是否有這樣的對話，郭個人沒有要求位置、名利，到現在沒有參選準備，現在談配、位置，都是臆測。

柯文哲在廣播專訪指出，他一開始就不想選，全台灣繞來繞去也沒有造勢，都是學習的角度，只是先準備，「天啊，看到郭台銘願意，小弟拜託你、真是太好了！」

柯文哲認為，他跟郭台銘這種人滿合得來的，他告訴過郭「你可以選」，郭台銘希望「郭柯配」、「我說不用啦」，跟他講一、兩次，「他就知道我在想什麼」，「我生死看這麼多，難道還在看什麼名利？」他還說什麼副總統兼行政院長，「我說不用不用」，不用想這麼多。

柯還說，郭說做一任，以後再怎麼樣，「我說不用不用」，當年聽說前總統李登輝也答應已故司法院長林洋港，「但搞不好人家做了三年很爽，想繼續幹下去，那你何必去講」。柯強調，兩人合作他都沒有條件，只希望台灣變好。

形容自己是獅 郭是虎 王是狐狸

柯文哲也提到郭台銘家的客廳有一個老虎的屏風。柯說，「他是老虎、我是獅子，王金平是狐狸，獅子跟老虎還是比較合，各吼兩聲就成交了」。

主持人追問王金平也想選？柯說，對啊！至於王是否也找他當副手，柯表示，王沒直接提出問題，「他講一大堆，就是那樣，我說不用」。柯不諱言與王金平合作滿困難的。

柯指出，自己只要安心當市長就滿意了，他是支持郭台銘出馬參選的，「他不選我就真的要回家長考了，要回新竹城隍廟擲筊了！」現在就看老虎要不要承擔，但很難猜郭會不會選，因為壓力太大、朋友太多。

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