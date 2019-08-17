「桃園三結義」見光死！爆郭王陣營不爽柯文哲內幕

2019-08-17 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲與立委王金平，都獲邀參加18日在桃園市巨蛋體育館舉行的「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」，一度可能合體，不過消息曝光後確定破局。有消息傳出，主要原因是郭、王陣營不滿柯營，認為嚴重破壞合作默契。

外傳郭柯王3人原訂18日在桃園巨蛋活動中「不期而遇」，但郭陣營昨表示，郭台銘當天有客人、地點又在桃園，去的機率不高。

王金平昨也說，因「很害怕高鐵會誤點」，為了趕原本安排好的中部行程，去的可能性非常少，他再度受訪時直言：「我的意思就是不會去啊，不然高鐵怎麼會誤點？有緣總是會再見面，以後再說！」但王金平強調，跟郭台銘隨時能見面。

根據《上報》報導，柯營提出郭柯王3人會面，並由北市府顧問蔡壁如負責聯繫，幕僚均達成低調處理的共識，沒想到行程才選定，消息就在13日提前曝光，柯文哲隔天就向媒體證實3人將在桃園合體，之後也可能密會。蔡壁如更加碼爆料15日三方幕僚會面。

報導提到，柯陣營頻繁放話，讓郭王方面不滿，15日幕僚會儘管有如期舉行，但會後由劉宥彤統一對外發言權，王營幕僚也說，郭營的話比較準確，可見郭王陣營都對柯陣營暴衝式放話有疑慮。此外，柯文哲接受電台專訪昨天曝光，大爆郭王都邀他當副手，也讓郭王陣營集體「炸鍋」。

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