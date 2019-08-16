授旗國際技能競賽代表團 蔡英文期勉拿下好成績

2019-08-16 20:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕第45屆國際技能競賽8月22日至27日於俄羅斯喀山（Kazan）舉行，由勞動部長許銘春率隊參賽，總統蔡英文今天在桃園市晶悅飯店授旗，也期勉58位選手在51項職類競賽能夠拿下好成績，為國爭光。

蔡英文下午4點30分到達飯店，受到選手們熱烈歡迎，她首先將國旗授予領隊許銘春，隨後又將大會會旗授予選手代表林諭敬，並致贈加菜金，林諭敬也當場揮舞會旗，希望中華隊能拿下好成績。

蔡英文說，台灣的職業教育和技術在國際上一向有響亮的名聲，在前幾屆國際技能競賽，獲得的獎牌數量在所有國家都名列前茅，這次也要感謝勞動部提供訓練環境、增加獎金，盡可能給國手最好的支持，如今參賽的選手即將出發前往俄羅斯，參加兩年一度的國際技能競賽，她在授旗時，可以感受到代表團已經做好準備，有強烈的意志，要拿出最好表現，爭取最好的成績，她要跟大家說「加油」。

蔡英文說，國宴上常接觸到餐飲科的學生，讓人對台灣的產業實力非常具有信心，也期待這次代表參與西餐、西點、麵包製作、餐飲服務的國手有好的表現；另外，不管大家屬於哪一個職類，相信都是行行出狀元，也期勉選手要懷抱自信，勇敢的站上世界舞台，不僅要展現專業技能，也要透過技能結交不同國家朋友，激盪出更多創新跟進步火花，也預祝選手順利拿下好成績，為國爭光。

許銘春說，這次國際技能競賽共有來自68個國家地區、1600位選手參賽，我國代表隊更是人才濟濟，其中，代表接受授旗的林諭敬是台科大電子系學生，更是電器裝配好手，技術不輸給老師傅；楊婷喻則是巾幗不讓鬚眉，烤漆技術一流，許銘春說，她曾目睹楊婷喻香檳金烤漆，真是漂亮，未來得獎會開香檳慶祝。

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