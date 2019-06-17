手做逾千件衣8月國際參賽 勞動部長親打氣

2019-06-17 14:08

〔記者王涵平／台南報導〕20歲服裝創作國手柯宥萱練衣4年，手做超過1000件作品，8月將前往俄羅斯參賽，勞動部長許銘春今前往打氣，預祝旗開得勝。

有張明星臉、神似藝人范曉萱的甜姐兒柯宥萱，高二開始投入服裝創作比賽，三民家商畢業、實踐大學服裝設計系休學中，柯宥萱說，每天埋頭在布料、棉絮中，要長時間坐著，一直車縫、整燙跟剪布等，初期還曾拿剪刀、熨斗練到手發炎，現在為拚國際賽，每天更從早上8點練到晚上10點，日練13小時，雖然很累，但因為喜歡手做、縫紉，覺得很開心。

第45屆國際技能競賽8月將在俄羅斯喀山登場，我國推派51職類58名國手出賽，盼台灣拿下金牌，許銘春南下為國手們加油打氣，柯宥萱贈親手車縫手作包，許銘春勉勵國手「絕對的專注、絕對的信心」，只要把當下做好，成果自然會呈現，並給予國手擁抱加持。

雲嘉南分署長劉邦棟說，將由勞動部帶團出征，每職類金牌勞動部也將頒發獎金120萬元。

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