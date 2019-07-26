獨立記者發動募資 盼國人關注技能界「台灣之光」

2019-07-26 14:49

〔記者黃欣柏／台北報導〕2019年「國際技能競賽」即將在8月下旬於俄羅斯登場，過去台灣選手在這項賽事的成績十分亮眼，但始終未得到國人關注，因此民進黨立委余宛如今特別與獨立媒體記者黃偉翔共同召開募資記者會，希望募集經費讓歷屆國手能到全國22縣市、至少50間學校分享經驗，讓學生們更了解專業技職學能。

據了解，國際技能競賽堪稱是國際的「技能奧運」，由來自世界各國的技藝高手，針對木工、花藝、砌磚、焊接、汽車板金等領域一較高下，此項賽事舉辦可追溯到1950年，賽制為每2年舉辦一次，迄今已舉辦了44屆，而台灣從第20屆起均有選手參賽，近幾屆的成績更全都名列世界前五。

考量這些為國爭光的選手們在國內始終像「隱形人」般缺乏關注，加上今年8月又有58位技能國手將前往俄羅斯與全球1630位技能高手對戰，獨立媒體記者黃偉翔為此特別在「FlyingV」平台發起募資，除了希望募得資金前往俄羅斯同步採訪供國內媒體報導，也希望能籌措費用讓歷屆選手們能夠前往全國22縣市至少50所學校，分享自己的技術與經驗。

立委余宛如在記者會上表示，台灣過去忽略了百工百業所帶來的世界連結力，此次募資計畫的背後意義，不只是讓世界看見台灣，還要讓台灣能透過百工百業的「技能」與世界產生連結，傳達出「台灣是國際社會的一份子」的聲音，站在台灣外交視角，這次募資專案真的很重要。

受邀與會的配管與暖氣國手張翔舜說，技職國手為台灣的奉獻其實不輸給體育奧運選手，但獎金、政策配套等還是有落差。此外張翔舜也對長期關注技職議題的黃偉翔表達感謝，提到黃偉翔過去曾透過報導促成兵役法規修改，讓國手們得到只當12天補充兵的資格，讓他們知道成為國手也是在為國家付出，「黃偉翔長期支持技能圈，這次換技能圈來支持他！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法