防治登革熱不用爬樹！小英參觀蚊香工廠 驚豔隱形冠軍產業

2019-08-16 17:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統蔡英文今天下午在新竹市長林智堅陪同下，參觀生產鱷魚蚊香和必安住殺蟲劑聞名的中台興化工，了解防蚊產品生產及實驗室研發防蚊藥劑過程，留下深刻印象。林智堅說，防治登革熱其實不用爬樹，只要利用對的科學方法就可處理。

總統蔡英文一行人在中台興化工副總陳福星與盧嘉偉等人介紹下，參觀飼養滿滿蟑螂與蚊子的昆蟲實驗室，從嚴謹的蚊子測試實驗室，一睹一甲子的各種防蚊藥劑產品，包括62年前的第一罐滅蟲劑，到與新創品牌合作充滿文青風的新產品，這個位在新竹市香山區的隱形產業冠軍中台興化工，讓蔡英文大開眼界。

為蔡英文分析埃及斑蚊及白線斑蚊的習性時，中台興化工特助林燦蓉說，埃及斑蚊其實很宅，喜歡待在室內，而且以南部為主要孶生區域，而白線斑蚊則喜歡待在室外，防治登革熱必須先了解蚊子的特性。

此時，林智堅說，登革熱的防治必須對症下藥，不用爬樹，採用科學的方法就能有效防治，就像最近困難竹苗地區的紅火蟻，也需要專業及科學的方法來處理；林智堅也肯定中台興化工協助市府處理紅火蟻的藥劑投藥問題。

隨後蔡英文等人也在環境藥效實驗室中，隔著透明玻璃窗，看見實驗人員將蟑螂、蚊子放入實驗空間，實際投藥測試藥效，精細計算幾秒後會產生藥效，廠方強調，中台興化工的除蟲產品以環境保護為優先，並以超過環保署的檢驗標準進行檢測，研發出最適合台灣蚊蟲的產品。

副總盧嘉偉也說，當年祖父研發的第一代噴霧除蚊劑，以peace為諧音的「必死」殺蟲劑，後來又以鱷魚蚊香為名，其實鱷魚是生態環境中的環保清理者，會吃掉各種屍體，因此取名鱷魚牌，另外也改裝明星花露水的成份，推出復刻版的古早味「花之鄉花露水」，更送給蔡英文總統特製版的家族花露水，包括以蔡想想和蔡阿才為主的花露水等，讓蔡英文一聞後，反覺得有「爸爸」的味道。

中台興化學工業最近也與新創團隊合作推出的UNIPAPA文青風除蟑、除蚊噴霧和除蚊片等，頗受年輕人喜愛，為60年老品牌注入年輕活力與創新設計，也讓蔡英文覺得很棒，直呼設計是台灣傳統產業創新的契機。

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