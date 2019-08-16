防治登革熱不用爬樹！小英參觀蚊香工廠 驚豔隱形冠軍產業

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統蔡英文今天下午在新竹市長林智堅陪同下，參觀生產鱷魚蚊香和必安住殺蟲劑聞名的中台興化工，了解防蚊產品生產及實驗室研發防蚊藥劑過程，留下深刻印象。林智堅說，防治登革熱其實不用爬樹，只要利用對的科學方法就可處理。
總統蔡英文一行人在中台興化工副總陳福星與盧嘉偉等人介紹下，參觀飼養滿滿蟑螂與蚊子的昆蟲實驗室，從嚴謹的蚊子測試實驗室，一睹一甲子的各種防蚊藥劑產品，包括62年前的第一罐滅蟲劑，到與新創品牌合作充滿文青風的新產品，這個位在新竹市香山區的隱形產業冠軍中台興化工，讓蔡英文大開眼界。
為蔡英文分析埃及斑蚊及白線斑蚊的習性時，中台興化工特助林燦蓉說，埃及斑蚊其實很宅，喜歡待在室內，而且以南部為主要孶生區域，而白線斑蚊則喜歡待在室外，防治登革熱必須先了解蚊子的特性。
此時，林智堅說，登革熱的防治必須對症下藥，不用爬樹，採用科學的方法就能有效防治，就像最近困難竹苗地區的紅火蟻，也需要專業及科學的方法來處理；林智堅也肯定中台興化工協助市府處理紅火蟻的藥劑投藥問題。
隨後蔡英文等人也在環境藥效實驗室中，隔著透明玻璃窗，看見實驗人員將蟑螂、蚊子放入實驗空間，實際投藥測試藥效，精細計算幾秒後會產生藥效，廠方強調，中台興化工的除蟲產品以環境保護為優先，並以超過環保署的檢驗標準進行檢測，研發出最適合台灣蚊蟲的產品。
副總盧嘉偉也說，當年祖父研發的第一代噴霧除蚊劑，以peace為諧音的「必死」殺蟲劑，後來又以鱷魚蚊香為名，其實鱷魚是生態環境中的環保清理者，會吃掉各種屍體，因此取名鱷魚牌，另外也改裝明星花露水的成份，推出復刻版的古早味「花之鄉花露水」，更送給蔡英文總統特製版的家族花露水，包括以蔡想想和蔡阿才為主的花露水等，讓蔡英文一聞後，反覺得有「爸爸」的味道。
中台興化學工業最近也與新創團隊合作推出的UNIPAPA文青風除蟑、除蚊噴霧和除蚊片等，頗受年輕人喜愛，為60年老品牌注入年輕活力與創新設計，也讓蔡英文覺得很棒，直呼設計是台灣傳統產業創新的契機。
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總統蔡英文今天下午參觀新竹市中台興化工，對廠內生產的鱷魚蚊香和必安住殺蟲劑等各種防蚊產品和防疫研究大開眼界，認為是台灣重要的隱形冠軍產業。（記者洪美秀攝）
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總統蔡英文今天下午參觀新竹市中台興化工，對廠內生產的鱷魚蚊香和必安住殺蟲劑等各種防蚊產品和防疫研究大開眼界，認為是台灣重要的隱形冠軍產業。（記者洪美秀攝）