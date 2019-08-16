公共建築物無障礙環境缺調查 監院糾正營建署

2019-08-16 17:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕內政部營建署自2004年起辦理「公共建築物無障礙生活環境業務督導」，但對公共建築物的列管與查核、合格與不合格家數等資料，均未調查統計，監察院內政及少數民族委員會通過監委王幼玲及趙永清的調查報告，並糾正營建署。

王幼玲說，營建署推動無障礙環境的實施計畫或補助，多數地方政府配合度並不高，「要看縣市長有沒有心」。如營建署推動「建築物騎樓整平計畫」，5年來僅新北市、台中市積極辦理，但南投、雲林、嘉義、屏東、澎湖及連江縣都沒有申請經費。去年「公共建築物無障礙生活環境考評」，基隆市、新竹市、花蓮縣、連江縣列名丙等，澎湖縣丁等，嘉義縣則每況愈下，得到戊等、己等的等次。

就各縣市提供資料顯示，部分縣市列管案件查核率偏低，如餐廳查核率，宜蘭縣45％、新竹縣68％、台南市84％。且查核的不合格率非常高，金門縣100％餐廳無障礙設施不合格、台南市93％、彰化縣85％、花蓮縣與澎湖縣67％、苗栗縣80％、台北市57％、基隆市56％、宜蘭縣55％、南投縣50％。

至於旅館無障礙設施不合格率，台南市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣的不合格率高達9成，台北市、新北市也有近乎一半的旅館未符合無障礙規定。觀光大縣花蓮不及格率有73%。

王幼玲解釋，營建署未遵建築技術規則規定，2014年逕自以函示，將客房數16間以上至少需設置一間無障礙客房，放寬僅先就客房數在50間以上的一般旅館進行無障礙設施勘檢，而放任各縣市未設定分類、分期、分區改善期程，顯有違失。此外，部分無障礙設施「合法但不合用」，身障者仍認為有障礙，營建署應全面檢視並切實檢討改進。

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