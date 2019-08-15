桃園鐵路地下化須千億 鄭文燦：經費分攤希望比照高雄

2019-08-15 20:46

［記者謝武雄／桃園報導］交通部鐵道局完成桃園鐵路地下化綜合規劃，由於岸壁式月台改為島式月台增加施工成本，總經費也由964億元修正為1056億元；對此桃園市長鄭文燦受訪時表示，當初市府只是做可行性研究報告，鐵道局進行綜合規劃時有權修正，調整經費是基於鐵路營運的車站設計，以及工程經費調整，因為如果核定過低的話，未來可能發包會很不順利。

鄭文燦表示，當初市府進行可行性研究報告，總經費964億元，不過按規定，最後核定經費在綜合規劃，因為事涉鐵路營運，包括各站月台、車站、路型等設計，鐵道局保持最後審定權利，考慮工程物價指數提高，並在最後的綜合規劃進行調整。

鄭文燦說，市政府將來是配合都市計畫修正，沿線土地徵收等作業，也希望綜合規劃早日核定。

鄭文燦也提到，中央對於桃園鐵路地下化地方分擔款還沒有核定，市府希望比照高雄模式、也就是工程經費的25％來核定，未來鐵路地下化也會有開發收益，希望沿線包括中路站、平鎮站都能進行都市計畫開發，挹注市府財政負擔。

鄭文燦也提到，當初中央與地方都達成共識，通車時程是在開工以後7年，這是以綜合規劃核定日為準，核定後正式開工，會在7年完工，有些先導工程已經做了，比如說中壢的A23站，包括中壢臨時站了，因此並沒有延後問題。

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