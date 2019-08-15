代韓國瑜批公文？ 李四川爆怒：天天這樣黑睡得著嗎

2019-08-15 17:39

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市副市長李四川對於代批公文一事，爆怒稱「名嘴好像在我辦公室上班，每天這樣黑我有什麼意思。」另外，副市長洪東煒今天最後一天上班，據傳將轉任高雄港區土地開發公司總經理。

李四川下午在高雄市災害應變中心，代市長韓國瑜回答桃源等山區強降雨災情，被媒體問及常替市長代批公文，流傳「週一到週五有四川」語句，他意外爆怒指出，不認識哪個名嘴說的，（名嘴）好像在我辦公室上班，做公務人員35年了，什麼公文可以批、什麼不能批，「難道還要他教我嗎？」每天這樣黑有什麼意思，用這樣的黑、賺這樣的通告費，晚上睡得著覺嗎？

李四川稱，「我是公務老人了捏」，天天這樣罵沒有意思嘛，業管局處若市長授權就會決行，有關人事、經費，若市長沒授權就不能亂批。

至於副市長洪東煒今天代韓國瑜北上開行政院會，對此，李四川出示高鐵票說，原本他該去，因為市區下大雨臨時趕回高雄，而洪副市長做到今天，要北上向部會好友辭行，才改由洪副北上。

洪東煒下午也現身高雄市災害應變中心，據傳將接任高雄港區土地開發公司總經理，懸缺一度將由前李佳芬秘書程建騰接任，因被批評為韓國瑜家臣並未履新。

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