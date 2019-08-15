被控拿4000萬 韓國瑜動怒連講5次「若收了我退出政壇」

2019-08-15 13:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前國民黨立委蔡正元爆料的4000萬元競選經費，迄今還扯不清，高雄市長韓國瑜今天被追問此事 ，大動肝火，說了5次若收了「我退出政壇」，黑韓國瑜到底要黑到什麼程度？

監察院公布韓國瑜在2018九合一選舉時競選資金狀況，仍引來外界質疑，韓國瑜今天參加高雄市校長聯席會議，媒體問及4000萬元政治獻金是否沒有呈報（監察院），韓當場動怒。

韓國瑜說，幾個月前有說過，大家有沒有印象？忘了嗎？有收這4千萬元，「我退出政壇」，要繼續黑韓國瑜嗎?到底要黑到什麼程度?黑韓目的何在?每天、每一分鐘、每一秒都在黑，他連說5次，若收了「我退出政壇」，強調「還不夠清楚嗎?」

韓國瑜說，競選總部大家來捐獻，說我拿錢去買面膜、高粱酒，我們會做這種事情嗎?是人家捐了面膜、礦泉水、餅乾、高粱酒，我們記起來，開了收據出去「謝謝你」，然後說我買面膜、高粱酒，儘可能抹黑韓國瑜，抹得越爽越好，而且抹黑韓國瑜名利雙收，但你要講真的，如果講真的，我可以感激你。

他表示，昨天黑韓講競選總部拿競選捐款去買高粱跟面膜，今天黑韓題目是韓國瑜不看公文，每一天都在黑。

韓國瑜說，台灣民眾要看清楚，蔡英文政府執政3年半，要告訴台灣民眾，她的好在那裡？民進黨執政不是要告訴大家韓國瑜的壞，妳是執政黨，運用各種周邊資源，帶隊對反對黨總統候選人批判和中傷，合理的我們可以接受，但是你要告訴台灣人民，你執政3年半，你的好在那裡?希望民眾繼續投票給你的理由在那裡?今天講不出自已的好，不停抹黑、講韓國瑜的壞，這是台灣民主政治健康的發展嗎?

他表示，台灣民眾要覺醒，明年2020年的投票，台灣人民會很清楚，一定要看到執政黨執政4年的好在那裡?而不是靠抹黑，對手的壞在那裡?民進黨到現在還搞不懂，台灣人民已經覺醒，看看這些黑資料，2個字「誇張！」

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