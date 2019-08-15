楊秋興退黨認對韓國瑜看走眼 批國民黨淪一言堂

2019-08-15 17:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興今天宣布退出國民黨，他表示對韓國瑜看走眼，向高雄市民道歉。

前高雄縣長楊秋興日前飛往美國德州探孫，12日卻在臉書指控韓國瑜「過去吃、喝、嫖、賭，現在還有小三、酗酒、夜店等問題」，國民黨高雄市黨部今天下午開除楊秋興黨籍。

楊秋興今天下午4點出面受訪，他表示，他臉書是在美國寫的，憂心國內的情況下，寫出他的心境，其實他認為對國民黨也好、對中華民國也好、對台灣也好，2020是非常好的時機，「但是韓國瑜參選搞亂掉了，對中華民國、台灣會造成很大損失」，這也是他寫臉書的心境。

楊秋興說，看到國民黨中常會對他臉書發言繼陳宏昌之後開除他的黨籍，他覺得一個民主政黨如果是這樣的話，就等於回到一言堂，比過去國民黨威權時代還威權。

他說，戒嚴時期，雷震還可以辦雜誌，提出反攻無望論，但今天國民黨卻開除他黨籍。他入黨是5年前，是國民黨拜託他選高雄市長，但當時他其實希望用無黨籍選。

楊秋興表示，國民黨這次提名的人選，確實讓人憂心忡忡，他借用柯P的一句「韓國瑜當選會讓他毛骨悚然」，能力可以培養，但品德沒辦法，這句話很重。

楊秋興也強調，他要向高雄市民說聲抱歉，他當時不知道韓市長很混，登革熱爬到樹上去這是表演，哪有市長可以整天到中午11點才上班，市長公館在他認知，是一個市長辦公的延續，韓國瑜卻經常換車上班。

楊秋興說，當初是看韓國瑜口才很好，卻發現他市政打混，所以他要向市民說聲抱歉。

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