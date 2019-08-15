拍韓國瑜打麻將 林智鴻公佈「國家機器」

2019-08-15 16:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜被爆料過年期間在峇里島打麻將，韓事後稱自己遭「國家機器」監控。民進黨高雄市議員林智鴻今下午召開記者會，出示爆料者手機內的相片照，強調「照片就在手機裡」、「真真確確是由手機拍的照片」；林智鴻痛批，韓國瑜要代表國民黨參選總統大選，發言卻如此輕率，用轉移焦點的方式誤導視聽，呼籲韓國瑜盡快公開說明。

韓國瑜近日身陷輿論風波，先前一席「我韓國瑜自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將」，遭民進黨高雄市議員林智鴻出示今年初韓國瑜在峇里島打麻將的照片打臉，韓對此稱自己遭國家機器監控，林智鴻今再召開記者會，出示爆料人相關照片，強調韓國瑜在峇里島打麻將一事，確實為民眾所拍，並非國家機器監控韓國瑜。

林智鴻在記者會上出示爆料者的手機型號與手機內照片，上頭並清楚記載照片拍攝日期為今年年初；林智鴻說，他在前天接獲爆料者提供的照片，爆料者單純因為實在看不下去，才會提供照片，他經過查證，確認照片中確為韓國瑜。

林智鴻說，爆料者是在當天晚上11點多看到韓國瑜，直到凌晨1點爆料者離開時，韓國瑜都還在場；據爆料者觀察，該趟旅程一共看到韓國瑜3天，且「白天不太會看到韓市長，晚上才會看到他的人」。

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