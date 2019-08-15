韓國瑜民調崩盤！綠黨民調：討厭國瑜黨遠大於討厭民進黨

2019-08-15 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日連續被爆出負面新聞，2020選情恐受影響。根據綠黨15日公布最新民調，總統蔡英文若與韓國瑜捉對廝殺，蔡英文的支持度高達44.7%，遠勝韓國瑜的35%，兩人差距來到近10%。韓國瑜的「不欣賞度」飆高，「討厭國瑜黨已經遠大於討厭民進黨」。

綠黨表示，本次民調是由綠黨與三立新聞網「94要客訴」節目合作，於2019年8月13、14日晚間執行，針對全國年滿20歲以上民眾，進行手機、市話各半調查，共完成市話536、手機546樣本，經戶籍、年齡、性別加權，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%。

綠黨今日在臉書公布的民調顯示，在蔡、韓二人對決情況下，蔡英文將以42.7%擊敗韓國瑜的36.4%勝出；如果是蔡、韓、郭、柯四人對決，蔡英文總統將以29.8%勝出，領先韓國瑜的26%、柯文哲的17.2%、郭台銘的18%，韓國瑜恐難以守住國民黨基本盤。

調查發現，如果柯郭順利組成聯盟，柯文哲的部分年輕、淺綠選票將轉而支持蔡英文，蔡英文預期將以35.6%勝出，領先韓國瑜的28.3%、郭柯聯盟的25.8%，蔡英文的領先幅度比郭柯不合作更大，而韓國瑜支持度則出現明顯天花板。

另外，如果柯最後表態不參選總統支持郭台銘，柯文哲的選票會如何流動？調查發現，其中43.5%會支持郭台銘、34.1%支持蔡英文、13.1%支持韓國瑜、9.3%不會投票，結果顯示，柯文哲的選票很難完全轉移給特定人選。

越來越多的藍營支持者無法接受韓國瑜選總統

本次民調也問受訪者，到對於韓國瑜本週處理高雄淹水市府滿意？結果有37.1%滿意、52.7%不滿意；高雄市有56%的民眾不滿意，其中非常不滿意有37.8%。綠黨提到，無論是哪個組合，韓國瑜在高雄的支持度均偏低，顯示韓國瑜在高雄執政，正迅速累積民怨，恐怕成為選票破口。

至於韓國瑜民調崩盤，民眾是否支持國民黨換韓國瑜改提郭台銘？民調發現，有43.4%的民眾支持、46.6%的民眾反對，其中國民黨支持者有77.4%反對換瑜，但也有25.7%支持，顯示越來越多的藍營支持者，特別是年輕、高學歷者，無法忍受韓國瑜代表國民黨參選總統。

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