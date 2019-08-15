反中共資助「紅媒」 新生代議員NCC前擺壇「超渡」

2019-08-15 12:33

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是中元節，家戶及機關行號忙普渡，由跨黨派議員、民間團體所共同發起成立的「抗中保台踩紅媒大聯盟」也將祭壇搬到NCC門口「普渡紅鬼」，除了揭露受中共資助紅色媒體的真面目，並要求NCC即刻停止餵食紅媒，讓人民能有拒買旺中等紅媒的權利。

今天活動包括WeCare高雄「罷韓30行動」發起人尹立、青年抵制假新聞陣線發起人吳奕柔；高雄市議員高閔琳、李柏毅、邱俊憲、何權峰、簡煥宗；台北市議員苗博雅、吳沛憶、簡舒培；新北市議員戴瑋珊、張志豪、張錦豪；基隆市議員張之豪；桃園市議員余信憲；新竹市議員劉崇顯等人都到場串聯支持。

台灣基進戰略企劃部主任顏銘緯痛批，民眾連「選擇不購買紅媒的權利都沒有」，台灣目前有500萬有線電視收戶，在現行「吃到飽」統包所有頻道的方案下，卻只能繼續被迫以平均一個月523元的價格付費，已經成為「餵養紅媒洗腦大眾的溫床」。他指出，NCC早在2017年即製定了「分級分租」機制或「消費者單頻購買」等方案，但卻一再延宕，食言又失職。

踩紅媒社團發起人高閔琳指出，全民必須一起抗中保台反紅媒，NCC也不應放任受外來力量控制的紅媒侵害台灣，並點名旺中不但報導偏離事實、製造假新聞、政治人物造神等洗腦民眾。她舉前幾日高雄岡山淹水造成女騎士意外喪命為例，批評紅媒完全不追究責任，反而去突顯韓國瑜多關心，但事實上韓國瑜完全沒有做到任何提醒。

高閔琳還說，中國之所以不計成本收買台灣媒體，無非是要塑造有利中國的輿論氛圍，讓中國屬意的總統候選人順利當選。去年選舉已證明只要有紅媒的宣傳，草包也能當市長。以台灣500多萬有線電視用戶，每月平均繳523元，民眾在不知情下餵養紅媒，她呼籲NCC將拒看拒買紅媒的權利環快還給民眾。

苗博雅則提到，包括藍營自己人郭台銘都說旺中是國台辦打手、台北市長柯文哲也已揭露旺中如何想藉他去影響民眾，大多數的台灣人民應該看清楚旺中的真面目，呼籲NCC勇敢運用將境外代理人撤照機制。

吳奕柔表示，紅媒不只播放假新聞、製作新聞也不符比例原則，甚至還有背後可疑資金的問題，外媒都已揭露旺中12年來收了中共160億，希望社會各界都可以關注這個嚴重的問題。

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