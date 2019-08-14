國防展搶先看》81迫砲雲豹「M2」亮相 進化6輪轉向、水平開艙

2019-08-14 17:43

〔記者涂鉅旻／台北報導〕二年一度的台北國際航太暨國防工業展將在明日至8月17日登場，軍方今日邀請媒體先行參觀會場，今年上半年才進行測評雲豹八輪甲車「M2」樣車，首度公開在國人面前亮相，未來將成為81／120迫砲的儎台，強化我國城鎮戰能量。

新型雲豹甲車「M2」樣車除具備六輪轉向性能，可縮小迴轉半徑，亦具備水平開合艙門，有助於迫砲架設更加迅速。另外，該樣車也針對裝甲傾斜度、車外觀測系統、動力等進行強化，預料性能將優於現存車種。

軍備局生製中心209廠研設室副主任蘇仁寶表示，考量敵情威脅和軍種需求，雲豹甲車「M2」樣車裝甲和動力都予以強化，除可用於城鎮戰，也可裝載重型裝備並兼顧機動力。

另有知情官員透露，雲豹甲車搭載81迫砲，該型迫砲的射程可達6000公尺，將可強化我國地面裝甲戰力。

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