林智堅率隊訪馬祖 交流五星施政秘訣

2019-08-14 16:18

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「施政不分藍綠，建設以民為先！」為了持續推動城市發展再提升，新竹市長林智堅展開五星學習之旅，今午抵達全台最北端的馬祖，與4度榮獲五星評價的連江縣長劉增應展開首次會談，交流五星施政秘訣，希望汲取連江縣成功經驗，讓竹市未來發展能精益求精，幸福升級！

林智堅欽佩劉增應創造全國最高87.3%的施政滿意度，特別請益奪冠關鍵，也大方分享新竹市蛻變為全國最幸福城市的成功經驗；劉增應則對新竹市府推動城市美學、成功的產業招商及開源節流的努力，表達高度興趣。

林智堅表示，劉增應曾說當市長就好像24小時都在急診室，遇到大小事都要立刻分析、有效解決，他感同身受，他是全台最年輕的市長，每天都在跟時間賽，努力建設城市，從看設計圖、到工地現場、改公文，市長是他這輩子最認真當學生的期間，任期邁入第五年，「改變故鄉」這份初心隨著時間更強烈，因此展開「五星學習之旅」，向全國優秀的縣市長取經。

林智堅表示，連江縣是「三個全台之最」，分別是最長壽、觀光爆發力、施政滿意度最高；第一，平均壽命87歲全國最高，被稱作「忘齡之島」，劉增應以過去從醫30年經驗，全面建構醫療網；第二，連江縣也是最有觀光爆發力的城市，面積最小、人口最少，只有1萬3千人口，每年創造超過18萬觀光人次，被Yahoo旅遊網票選全世界必去的十大小島，可以說是「小城典範」；第三，劉增應施政滿意度全台最高，已四度獲得遠見雜誌評比五星縣長。

竹市府行政處長白舒樺表示，連江縣政府掌握觀光行銷與自然保育之間的平衡，發展「期間限定」的特色遊程，行銷藍眼淚、梅花鹿及黑嘴端鳳頭燕鷗等生態觀光資源，並積極推動「國際藝術島」計畫，結合戰地文化與軍事建築，吸引國內外遊客造訪，非常值得市府借鏡參考。而明後年竹市陸續將主辦2020台灣設計展、2021台灣燈會等國際性大型活動，歡迎大家親臨見證，看見新竹市的美麗與蛻變。

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