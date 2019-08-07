小泉進次郎宣布喜訊 林智堅跨海祝福揭露好交情

2019-08-07 20:23

［記者洪美秀／新竹報導］日本自民黨眾議員、前首相小泉純一郎之子小泉進次郎與大3歲的日法混血女主播瀧川克莉絲汀在今天七夕情人節宣布結婚及懷孕喜訊，新竹市長林智堅也第一時間跨海透過臉書祝福，並間接揭露台、日兩位政壇新世代的好交情。

原來，3年前林智堅率市府團隊到日本訪問時，時任自民黨農漁部會長的小泉進次郎也前來，雙方曾有深入的交流會談，並因此建立難得的跨海情誼，林智堅說，如今聽到小泉傳出好消息，一定要第一時間恭賀他。

林智堅說，回想3年前拜會小泉進次郎的情形，第一印象認為他是謙遜有禮又幽默風趣，進一步認識後才發現，同為「政治新世代」的兩人有許多共同點，包括不受傳統政治文化拘束、「行動力第一」，雙方當時也針對年輕時代參政、市政新創意有深入的交流與意見交換，因而建立起一段政壇友誼。

當時兩位台、日型男政治家相見歡引起不少話題，有媒體也將最年輕市長林智堅、有望成為最年輕首相的小泉相互比較，林智堅笑說，他有自信超越小泉的部分，就是他已有三個孩子，可以等小泉追上進度。

林智堅最後不忘向小泉進次郎提起當年「下次新竹見」的約定，因為小泉已從當年的單身「一人變三人」，也力邀小泉一家三口一起同遊竹市，他會實踐當年承諾親自當導遊，介紹竹市充滿歷史文化的城市特色並品嘗在地美食。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法