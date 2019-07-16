葡萄牙國會訪問團訪竹市 驚豔「三高一低」城市DNA

2019-07-16 17:02

［記者洪美秀／新竹報導］葡萄牙國會訪問團今天在友台小組主席奧利維拉帶領下，有4名國會議員拜會新竹市長林智堅，是葡國會訪問團歷年來首次造訪台北市以外的城市，因是首次造訪，林智堅也介紹竹市「三高一低」的城市DNA，以及台灣矽谷的產業地位，讓與會者都驚艷，大讚「竹市表現超過多數葡國城市」，還詢問城市年輕化的特點。

林智堅說，台灣與葡萄牙淵源可回溯到當年葡國替台灣取了「福爾摩沙」的美麗名字，這樣的名字凸顯寶島特色，至今台灣人仍如此稱呼。而竹市是台灣的矽谷，有出生率高、教育程度高、收入高與平均年齡全國最低的「三高一低」特色，讓訪問團成員都驚呼「好年輕的城市！」也讓友台小組主席奧利維拉議員向林智堅討教在全球人口老化潮流下，竹市還能維持年輕人口的秘密。

林智堅則分享，因竹市有高科技產業與5所大學座落，提供龐大的就業機會，加上是新興產業的聚散中心，吸引很多年輕人到此落地生根，加上城市進步、小而美，有歷史人文古蹟、巷弄美食，還提供多元的休閒選擇，且年輕人可在竹市找到創意發揮的舞台，是城市年輕化的主因。

國會友台小組主席的奧利維拉說，新竹市的城市表現超過多數葡國的城市，尤其亮眼的數據一定讓市民感到驕傲；台灣與葡國友誼歷史悠久，葡國有許多地方都要向台灣學習，更力邀台灣產業到當地投資，也邀請林智堅有機會造訪葡萄牙與波爾圖，進行進一步交流。

訪問團也就竹市的社福政策、人口老化與高教環境問題交流，提到兩國人口結構相近，未來有許多社福方面的問題可互相學習。更可在高科技、原物料、生醫領域、綠能產業乃至協助青年從事研發等領域，進行合作，也歡迎葡國相關企業到竹市投資。

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