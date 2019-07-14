林智堅市府團隊人事小異動、訴求年輕專業有活力

2019-07-14 13:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅市府團隊明天起將有小幅度的二級主管人事異動，其中香山區長沈靜濤回鍋教育處，擔任副處長一職，除熟悉教育業務，也期盼透過年輕思維，續推新校園運動。而香山區長一職則由民政處副處長林柏志接任，林柏志是香山人，對民政里政業務並不陌生。而工務處副處長由交大營繕組長廖仁壽回鍋接任，廖仁壽曾任下水道科長，期許發揮其治水專業經驗與能力。

市府這項人事令今起生效，其中回鍋教育處的沈靜濤，熟悉教育業務，曾任學管、體健及督學等職務，對教育推動工作熟悉，今年34歲的沈靜濤，年輕有活力，將協助推動108課綱及市長林智堅的新校園運動，為竹市教育業務注入新思維，讓竹市教育力持續領先全國。

另從民政處副處長轉任香山區長的林柏志，同樣年輕有為，41歲的他是香山人，學經歷完整，在民政處、行政處都有所歷練，對里政工作不陌生，此事接香山區長一職，應是同是香山人出身的市長林智堅希望重用他回家鄉服務，期許林柏志年輕積極的任事態度，讓香山更顯活力。

此外，工務處副處長一職則由交大營繕組長廖仁壽接任，曾任市府工務處下水道科長的廖仁壽，具土木工程背景，林智堅向交大借將，相信他是精通竹市水路的活字典，尤其在「517淹水事件」後，期盼借重過去他整治竹市水路問題的專業與寶貴經驗，為竹市治水工程對症下藥，並推動竹市多項重大工程。

此外，民政處副處長一職，據悉，將由東區區長賴榮光回任民政處，賴榮光曾任竹市「人口最多的東區」及「面積最大的香山區」兩個區長，長年主管超過20萬市民的各項里政業務，此次再回鍋民政處擔任副處長，將帶回在前線為民服務的里政資歷，讓民政處各項業務更「接地氣」。

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