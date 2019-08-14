韓國瑜「一瓶礦泉水」多少錢？ 選市長收入1.29億、支出1.14億

2019-08-14 11:06

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院依去年修正施行的「政治獻金法」相關規定，建置「政治獻金公開查閱平台」，於今天上午10點正式上線，根據查詢資料顯示，高雄市長韓國瑜去年選舉時的政治獻金收入是1億2914萬9779元，支出則有1億1408萬5719元，最後剩餘1519萬5060元。

有關韓國瑜政治獻金收入部分，平台資料顯示，個人捐贈收入是1億849萬135元、營利事業捐贈收入為1315萬3575元、政黨捐贈收入是300萬元、人民團體捐贈收入是60萬5千元、匿名捐贈收入是388萬9909元、其他收入則是1萬1160元。

至於韓國瑜政治獻金支出部分，人事費用支出295萬9551元、宣傳支出為7364萬3115元、租用宣傳車輛支出252萬8673元、租用競選辦公室支出19萬38元、集會支出2087萬5208元、交通旅運支出156萬3842元、雜支支出723萬5354元，返還捐贈支出505萬9938元，繳庫支出3萬。另有一筆購買金錢以外的財產13萬1000元。

此外，國民黨在去年11月19日曾經有一筆290萬元政黨捐贈收入給韓國瑜，不過在11月30日韓國瑜即返還國民黨。

監院秘書長傅孟融表示，本次提供查詢的資料範圍，為去年九合一選舉擬參選人申報的政治獻金會計報告書共2241份，其中包括直轄市市長選舉23件等，縣市長選舉51件，直轄市議員688件，縣市議員選舉676件等。未來民眾不需再到監院申請查閱，可直接透過該平台查詢。

傅孟融指出，至於第9屆台北市立委等補選、105年立委選舉等擬參選人賸餘政治獻金，及107年度政黨、政治團體申報的會計報告書，將陸續於法定期間內公開供各界查詢。

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