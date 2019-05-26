韓國瑜造勢錢從哪來？ 徐永明：別等到有人爆料才坦白

2019-05-26 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前高喊「Yes, I do」！表示願意投入國民黨總統初選，也將在6月1號前往凱道，參與個人首場總統選舉造勢活動。對此，時代力量立委徐永明表示，照這樣下去，全國22縣市動員造勢應該跑不掉，他認為，韓國瑜背後財力雄厚不容小覷，令人十分好奇造勢活動錢從哪來？徐永明也說，「韓國瑜最好自己先說清楚，別等到有人爆料才要坦白」。

徐永明25日在臉書PO文嗆韓，「真的是當民眾是金魚腦，只有幾秒記憶嗎？」從一開始的「被動」參與黨內總統初選，到積極主動喊出「Yes,I do！」現在又不時有所謂韓粉幫忙舉辦造勢活動，六月初一場在凱道，同月底在台中也有一場。照這樣下去，全國22縣市動員造勢應該跑不掉！

徐永明接著表示，但問題是，韓國瑜這些造勢活動的錢哪裡來？他指出，韓國瑜單選高雄市長，舉辦三山大造勢等競選活動時，檯面上公布的支出就達1億多元。現在正式的總統大選尚未起跑、政治獻金帳戶也還沒開啟，韓國瑜就率先眾人陸續舉辦造勢活動，「背後財力雄厚不容小覷，也讓人好奇到底有誰大力相挺」！

徐永明最後也表示，韓國瑜最好自己先說清楚，別等到有人爆料才要坦白，否則「那時又是一筆爛帳，誠信也會再次受挫了」。

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