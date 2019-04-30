韓國瑜政治獻金之火 燒出中資侵台干涉選舉無法可管問題

2019-04-30 15:14

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄市長韓國瑜29日公布帳面上的政治獻金，稱87%是小額捐款，絕無外傳的4000萬元企業捐款，但也因為選舉經費超出法定上限2500萬元，被外界批評不守規定。對此，由法學者組成的「新時代法學社」檢視相關法令，赫見我國對境外資金透過人頭捐款竟無法可管，超標砸錢選舉也沒有罰則，形同國安破洞。

「新法社」指出，境外資金若要影響台灣選舉，不可能光明正大直接資助候選人，多半透過人頭分散為小額捐款，每一筆均在「政治獻金法」規定範圍內，以免被查出。照理說，這種做法已涉及洗錢，但因用人頭資助候選人在「政治獻金法」中不涉刑事責任，因此後端的「洗錢防制法」竟無法啟動偵辦相關罪責。

新法社解釋，「洗錢防制法」定義「洗錢」應有意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源、本質、去向、或其他權益者等行為，簡言之，「洗錢防制法」只能處罰「犯罪」金流，但因「政治獻金法」未把人頭捐款視為犯罪，造成後端的「洗錢防制法」無法啟動，就算知道這些政治獻金是境外資金，也只能眼睜睜看它影響台灣選舉，無法可罰。

此外，韓國瑜公布收受政治獻金1億2914萬9779元，支出1億1408萬7536元，比中選會公告的高雄競選經費上限8884萬1000元還多出約2500萬元，也是無法可罰，新法社直言「法律規範密度太低」。

法新社表示，舊「公職人員選舉罷免法」95-1條原對於競選經費超過上限者有罰則規定，違者可處10萬到50萬罰鍰的行政罰，修法後把「最高『限』額」改為「最高『金』額」，並刪除罰鍰規定，換言之，上限就再也不是真正有拘束力的「限制」了，成為「僅供參考」無罰則的規定。

法新社認為，「政治獻金法」斷簡殘篇、掛一漏萬，若要一次解決以上兩個問題，應仿效德國「政黨法」，嚴格規定只有政黨能收受政治獻金，超過一定數額不能以現金支付，未依法收受者最重可處3年徒刑；並把境外資金列入規範。

法新社建議，直接刪除「公職人員選舉罷免法」第41條的選舉經費上限規定，同德國立法例，加強前端收受政治獻金的管制，尤其是對「私相授受（未申報）」捐款更應採「嚴厲」罰則，同時連結「洗錢防制法」，避免成為境外資金操縱我國選舉的化外之地。

若只想先處理競選經費超額支出，法新社認為可雙管齊下，一方面大幅提高上限，讓「規範計算基準」趨近於「實務選舉支出」，一方面對違反者科以嚴厲的罰則，如：超過競選經費上限者，取消其選舉補助款，或以倍數科處罰鍰。

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