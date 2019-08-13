郭柯王幕僚週四會面？ 郭辦：確認中

2019-08-13 16:24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕外界關注鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人將舉行會面，3方幕僚已開始進行溝通，現在傳出幕僚們的會前會將在週四中午舉行，郭辦表示，柯陣營確實來電提及週四的會面時間，但郭台銘辦公室目前仍在確認該時間是否可行，尚未最後確定。

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤上午表示，郭柯王見面談話主題將就「中華民國的現狀、以及目前面臨的情勢交換意見」進行討論，不會與選舉完全相關。3人合作機制或空間，若是以「為中華民國好」、「為2300萬同胞好」，郭台銘都會願意。

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