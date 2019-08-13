不鬆口是否結盟 郭幕僚：郭柯王會面主題是「中華民國」

2019-08-13 12:15

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人將舉行會面，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，3方幕僚已開始進行溝通，談話主軸將是「中華民國的現狀、以及目前面臨的情勢交換意見」，不會與選舉完全相關。並重申，郭台銘到現在還沒有2020總統的參選規劃，至於3人見面後會不會規劃，就順其自然。

劉宥彤說，目前有接到柯方來電約見面，進展到「約時間」，會是8月還是9月見、以什麼形式見面，都還在討論，不排除公開，談話主軸將是「中華民國」，不會談到是誰選（總統），也沒有正、副問題。

劉宥彤重申，郭台銘到現在還沒有2020總統的參選規劃，至於3人見面後會不會規劃，就順其自然。3人合作機制或空間，若是以「為中華民國好」、「為2300萬同胞好」，郭台銘都會願意。

柯文哲的談話多圍繞在總統選舉，劉宥彤表示，郭辦完全尊重柯的說法。

郭、柯、王3人見面，韓粉將開戰，劉宥彤認為，這應該不是高雄市長韓國瑜的意見，而任何人都有發表意見的方式，予以尊重。而幕僚這邊截至目前，還沒有收到韓國瑜的聯繫，但若是直接打給郭董，幕僚就不會知道了。

至於國民黨立委陳宏昌因批韓被開除黨籍，劉宥彤表示，尊重黨中央的裁決。現在傳出「國民黨不團結，最終恐怕是蔡政府得利」的說法，劉宥彤表示，對臆測的事不要有太多想法。

前國民黨主席洪秀柱強調國民黨不能再分裂，且身先士卒到台南艱困選區選立委，榮譽黨員郭台銘可能跟進挑戰艱困選區嗎？劉宥彤說，參選是個人意願，這個情況應跟郭台銘本人不相關。

國民黨初選落幕至今，郭台銘還沒公開與大眾見面，什麼時候才郭台銘會現身？劉宥彤說，永齡基金會相關公益活動或持續推動的事，都會邀請創辦人郭台銘參加。

至於永齡基金會延攬前主播蔡沁瑜，是否表示郭辦對選舉仍有規劃，劉宥彤指出，請蔡沁瑜來擔任副執行長，是來幫忙基金會內媒體聯繫事務，是一個普通基金會的配置，不用多做聯想。

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