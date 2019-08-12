2020郭台銘是首選？ 柯文哲：該捨的還是要捨

2019-08-12 22:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選白熱化，台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平三人結盟拚大選傳言不斷，對此，柯文哲今晚接受年代電視台專訪，談到2020總統潛在人選中，郭、韓、蔡，誰是首選？柯文哲直言，他還是挑郭台銘，因為「蔡英文兩岸關係怎麼搞下去，已經快要沒棋了」，但他也說，郭台銘還是要釐清，「該捨的要捨」，還是要面對很多問題。

至於究竟是「郭柯合」？「郭柯配」？柯文哲說，他最輕鬆，「我是都可以配合」，不過，要選總統，他會打個問號，「誰可以接台北市長」？

不過，柯文哲也說，副總統是備位，沒有意義，而且韓國瑜參選總統比他更沒有心理障礙，因為目前台北市政都作一半；他並酸韓國瑜上任第一個月就跑去選舉，還有什麼負擔，都還沒有開始做啊，如果他也要跑掉，那也太不負責任了吧。

對於八月一日的「郭柯會」，柯文哲說，他也和郭台銘提到「你要選得贏，大家再幫忙啊」，不然大家幫忙就「被害到」，到時候「蔡英文清算」的話，「不要幫你被你害到」，意思就是這樣子。

柯文哲表示，郭台銘不是普通的「素」，被人家耍著玩，「就很俗」，並以呂不韋為例，指呂不韋為什麼會被殺，就是有錢以為都可以買通，「他要讀書啦」，呂不韋、沈萬三會被殺掉，其實很多東西都可以學習，選舉該花就花，但不要當冤大頭。

至於是否覺得今年選舉，參選會有勝算？柯文哲說，如果是柯文哲的話，民調要贏8％才會贏，但郭台銘不用，因為財力雄厚。柯P說，不管多厲害，選前兩個禮拜螢幕上消失，那就一直衰退。

如果郭台銘不參選，是否會投入2020之戰？柯文哲說，那再講嘛，更何況這不是只有研發原子彈，那要研發氫彈了。

但如果郭、柯都不選，只有蔡英文、韓國瑜怎麼辦？柯文哲說，最爛的局面就是，那真的要，我們就是咬緊牙關撐住，把台北做好，因為能夠不選最好，選上也是痛苦的開始。

柯文哲表示，民主國家當領導者，如果沒有足夠的支持度，就很難做自己，不然就是要心理狀態很強。對於蔡英文至今都沒有強力批評，柯文哲說，小英不會幹掉他，但身邊的人會幹掉他，「一定要除掉你，除之而後快」。

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