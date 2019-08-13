南市停班課挨轟宣佈太慢 網友聲援阿哲市長

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今（13）日雷電交加遭雨彈「轟炸」，台南市長黃偉哲早上6點半之前就宣布停班停課，但仍有網友口水戰，「酸言酸語」埋怨宣布太慢，反倒引來一大票網友力挺聲援黃偉哲。
有網友抱怨說，市府早上5時30分就宣布南市災害應變中心調升為2級1階開設，6:30才發佈停班、停課，「怎不早宣布停班課」，「6:30公佈，對有些家長來說，要準備小孩的早餐，跟長輩同住的要更早起！這是困擾！」、「到高鐵，交流道淹水，還是要趕去受訓」、「可能大夜班沒放到吧」。
不過，更多網友回嗆「「6:29宣佈有什麼不對嗎？大部份的人的上班時間都是8:00 am吧！已經配合大部份的人了，還想怎樣？」「天氣這麼難預測，怎麼做都會有人罵，六點半還可以啦隔壁縣市一樣上工了呢」、「不管怎麼做都有人會靠要」、「心存感恩，我已經覺得很滿意了，起碼不是等大家都去上班、課後才宣佈」。
甚至有人反譏「應該在你凌晨睡覺的時候宣佈」。
市府表示，台南目前雨勢稍緩，全市橋樑尚有15座仍封閉中；道路管制部份，永康、歸仁區等部份路段仍實施管制，裕德街便道仍實施交通管制，無法通行。
小東路、林森大同路及民族路地下道、裕義路段與裕農路口、崇明、崇興路口等則都已開放通行。
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東區部份地區一度積淹水，車陷「河中」。（記者洪瑞琴攝）
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南市最早宣布停班停課，引發網友口水戰，幾乎「一片倒」聲援支持台南市長黃偉哲宣布時間點。（擷自臉書）
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南市今天最早宣布停班停課，引發網友口水戰，幾乎「一片倒」聲援支持台南市長黃偉哲宣布時間點。（擷自臉書）
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民族路地下道已開放通行。（記者洪瑞琴攝）