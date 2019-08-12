反串嗆陳宏昌「不配做國民黨員」 王丹：誰允許你說真話？

2019-08-12 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中評委陳宏昌昨日陪同總統蔡英文參拜新北市蘆洲湧蓮寺，他在致詞時批評國民黨提名總統參選人韓國瑜，引發熱議，而今日國民黨新北市黨部召開考紀委員會，決議通過「開處黨籍」處分。對此，中國民運人士王丹在臉書「開嗆」陳宏昌，「誰允許你說真話」？

國民黨新北市黨部召開考紀會，針對陳宏昌批韓一事進行討論，結果指出陳宏昌在公開場合以言論汙衊、詆毀本黨提名的總統候選人，因而認定陳宏昌違反黨員處分規程，建議黨中央開除黨籍處分，並再將決議呈報至中央考紀會討論。

對於陳宏昌遭開除黨籍一事，王丹在臉書發文表示不贊同，不過他卻認為「完全可以理解國民黨為何火速開除陳宏昌」，王丹在文中「反串」嗆陳宏昌，「韓國瑜整天打麻將，吃喝玩樂抱女人這種事，你不說出來是會死嗎？誰允許你說真話了？」他更批評「光憑這一點，你就不配做國民黨黨員」，引來網友紛紛留言大讚「突破盲腸」！

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