被指空降參選 陳柏惟：國民黨才是空降

2019-08-12 12:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣基進發言人陳柏惟參選台中市第2選區立委，挑戰國民黨現任立委顏寬恒。對於被指是「空降」，陳柏惟今日表示，他不是空降，「當前的台灣只有國民黨是搭飛機從空而降的」；另外，跨區參選也不是原罪，重點是不是有心為國家奮鬥、為選民謀福利。

陳柏惟表示，選舉才剛開始，地方耳語已經放話說他是空降的參選人，他要強調他不是空降，他從小到大都活在這塊土地上，也只為了這塊土地的存亡而奮鬥。

陳柏惟指出，當前的台灣只有國民黨是搭飛機從空而降的，今年12月10日傍晚6點30分，就是國民黨2位領導人蔣介石、蔣經國空降台灣，從此沒回中國的70週年紀念日。

他也說，跨區參選不是原罪，重點在是不是為國家而奮鬥？是不是有心為這個選區的選民謀福利？而不是打輸落跑以後，把這個地方當作跳板，整天抱著反攻中國還是選總統反攻台北的心。

陳柏惟強調，他是代表台灣隊，參選台灣國會的立委，如果這樣是空降，那代表中國隊來參加台灣國會選舉的國民黨立委們，應該全面退出台灣選舉。

另外，陳柏惟指出，有人說他對地方不熟悉，比不上長期在地方服務的地方派系，他決定邀請對手顏寬恒來辦政策辯論會、比賽跑步，看到底是誰熟悉政策、誰的腳比較勤，他沒有說顏寬恆服務做的不好，但他絕對有信心在立委的職位上表現得比對手好。

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