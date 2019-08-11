林飛帆選中市第5選區立委？ 黨內可能對手這麼說...

2019-08-11 17:21

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨在台中市第5選區（北屯區、北區）立委選舉尚未推出人選，有中執委建議徵召副秘書長林飛帆參選。對此，被地方勸進參選的台中市議員曾朝榮今日表示，林飛帆是非常優秀的年輕人，若到第5選區參選，他一定全力支持，會協助整合各方勢力。已表態參選的前議員劉國隆則說，不管是誰要參選，都應該透過民調產生人選，才能接地氣，並打贏大選。

曾朝榮今日出席活動時，針對媒體詢問對林飛帆參選的看法，他表示，台中市第5選區過去20年都是台中市長盧秀燕擔任立委，今年補選由沈智慧當選，這裡選民結構雖「藍大於綠」，但國民黨在台中市執政半年來，讓市民失望，民進黨在這個選區大有可為。

曾朝榮也說， 林飛帆是非常優秀的年輕人，相信中央會有全盤考量，若到第5選區參選，他一定協助整合各方勢力，全力讓這一席能當選。

由於地方不斷勸進曾朝榮參選立委，曾朝榮透露黨主席卓榮泰曾和他談過此事，他認為自己留在基層，從事整合工作，應該比較恰當。

劉國隆則早已表態要參選，他表示，第5選區是艱困選區，他願意承擔責任，現在時間緊迫，民進黨應盡早決定人選，不管是誰要參選，都應該進行公開、公平、透明的民調，而不是徵召，希望透過民調選出接地氣的人選，才能打贏大選。

劉國隆指出，林飛帆是人才，但應該幫忙民進黨打贏總統選舉，而不是在地方派系互相糾結的情況下被「亂塞」，這麼做對人才很可惜。

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