南台灣8縣市牙醫界力挺連任 蔡英文：執政靠實做不是靠口號

2019-08-10 18:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕拚連任的蔡英文總統今天下午在高雄參加「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」，她宣布，台灣今年第二季經濟成長率，是亞洲四小龍第一名，可以適應、面對美中貿易戰鎮以及其他國際政經因素，同時，今年1至8月台商已回流5000億，將努力達到年底8000億回流目標，她強調，這些是靠實做，而非信口開河或華而不實的口號。

「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」是總統蔡英文參選2020全國第一個後援會，包括高雄、台南、屏東、雲林、台東、澎湖與嘉義縣市的牙醫公會代表和親友眷屬，今天下午3點前湧入會場，超過千人參加後援會成立，蔡英文致詞時而幽默，也有語重心長，她表示，2020年確實實是台灣很關鍵的選擇，不僅是捍衛本土政權的一戰，更是捍衛台灣民主自由的一戰！因為從今年初以來到現在，中國對台灣的文攻武嚇沒有減少過。

此外，中國一直以來對台動作不斷，減少團客又接著關閉中客來台自由行，還要抵制金馬獎，現在連喝個飲料都要考慮政治條件，這是台灣人很不能接受的事情，「我們的信仰很簡單，遇到壓力不會屈服，但是我們得到國際社會的支持，我們也不冒進」，蔡英文表示，國際局勢在變，美中的貿易戰，許多國家思考如何減少中國對其國政的干涉與影響，台灣一定要守住民主自由。

蔡英文表示，台灣已在正確道路上，還要持續改革，不能走回頭路，經濟持續成長，國家歲收大幅增加，可以在今年的5月，施行國內有史以來人民最大減稅優惠。

尤其台灣今年第二季經濟成長率，竄升為亞洲四小龍之首，台灣的投資環境越來越好，台商回流今年1至8月已達5000億，面對美中貿易戰，國際局勢在變，台灣的角色也在變，3年多來已打下好基礎，靠的是實做，不是信口開河的口號，台灣經濟已轉型成功，現在需要的是人民「團結、團結、再團結」。

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