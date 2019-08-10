邱國正下重手了！永和警衛室首波近20特勤調職處分

2019-08-10 10:32

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邱國正出重拳！永和警衛室少將調回陸軍冷凍

〔記者羅添斌／台北報導〕國安私菸案持續延燒，曾公開宣示會下重手整頓特勤紀律的新任國安局長邱國正，果然出重手了！首波有近20名永和警衛室特勤幹部及官員遭到調職處分，人事命令都在近日陸續生效。

軍方官員今天證實，國安局是在日前向國防部提出一份建議回軍任職名單，要讓此次在國安私菸案中有參與團購私菸丶或是知情並未阻止私菸行為的永和警衛室高階幹部及特勤幕僚人員，回到原軍種單位任職，國防部在收到建議名單之後，也以最速件處理，並且一一轉由陸海空軍司令部處理後續人事作業。

國安局對此表示，國安局全般考量個人權益丶紀律維護，均以維安工作正常運作為著眼，請社會各界務必平衡看待，以利本案於司法及行政雙軌處理中依序進行。

官員表示，永和警衛室是執行總統維安的特勤任務編組單位，任務編制人員超過百人以上，首波遭到調職的人員近20人，已達永和警衛室現有人的五分之一左右，但國安局先前清查出永和警衛室共有49人涉案（含在押的吳宗憲及張恆嘉），預料本月中旬過後，還會有第二波的調職名單。

軍方官員說，基於總統維安特勤任務是在持續執行當中，警衛室人員不可能一次全數撤換，加上並非警衛室所有成員都有涉案，因此才會採取階段式的調整職務方式處理，達到讓永和警衛室換血丶重振紀律的目的。

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