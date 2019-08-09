美怒轟中國「流氓政權」 外交官曝背後訊息：我不寒而慄

2019-08-09 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐港領事館一名官員與香港泛民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒及常委羅冠聰會面後，遭親中媒體《大公報》披露該美國外交官包括家人、小孩姓名資料。對此，美國怒轟中共是「流氓政權」；台灣外交官劉仕傑則表示，他無法想像，在駐外的時候，被當地政府公開家庭甚至小孩的姓名資料。「身為一名外交人員，我感到不寒而慄」。

對於駐港官員個資遭批露，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，中國暴露與香港泛民主派領袖見面的美國外交官個人資料、家庭成員資訊，是流氓政權行徑。歐塔加斯痛批，中國做法是一個流氓政權會做出來的事情，且相當不負責任，外交官員會與其他國家不同人士見面，這不僅僅是美國外交官的職責，其他國家外交官也是這麼做。

對此，劉仕傑表示，外交人員的工作之一，本來就是接觸各界（包括執政及在野黨，當地政商僑學界）人士並收集情報，做出判斷並回報總部。這是全世界每一個國家外交官的官方職責，也是基本外交常識。這名美國駐港外交官員會晤了黃之鋒，他們談話內容雖不曉得，但香港政府必須要尊重這是各國駐港外交官執行公務的基本權利。

劉仕傑指出，大公報犯了三個大忌。一、偷拍了這張照片；二、調查並公開這名外交官的家庭個人資料；三、影射外國政府干預香港內政。劉仕傑質問，「這就是恐嚇，不是嗎？」一種「我知道你家人你小孩是誰住哪裡，罩子放亮點」的威嚇訊息。甚至，這是不是可以解讀成，港府（或中共）授意大公報公然挑釁美國駐港總領事館，甚至挑釁美國國務院呢？

劉仕傑表示，他無法想像，在駐外的時候，被當地政府公開家庭甚至小孩的姓名資料。「身為一名外交人員，我感到不寒而慄」。劉仕傑也說，「這不是我要的國家，這更不是我希望在台灣看到的媒體。2020，是決定我們要什麼樣生活的重大關鍵。別說不可能，如果我們不積極捍衛，我們擁有的一切自由都會成為歷史」。

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