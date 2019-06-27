韓粉社團版主是中國網軍！正妹籲：對抗資訊戰保衛台灣

2019-06-27 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜去年選戰網路聲量大暴衝，最後贏得選戰，跌破大眾眼鏡。美國知名外交刊物《外交政策》昨（26）日發表一項調查，發現中國網軍練兵場「LinkedIn」竟出現3位韓粉臉書社團版主帳號。專家認為韓國瑜可能成為「中國網軍影響外國選舉」的首例，外交官劉仕傑則強調，在這波全球對抗假新聞的資訊戰役中，台灣也「成為學界的研究田野對象」；美女財經專家胡采蘋則指出，今年下半年台灣恐再遭攻擊，呼籲大家「站起來捍衛民主，捍衛我們的國家」。

重量級外交刊物《外交政策（Foreign Policy）》發現，去年4月9日，當時默默無聞的韓國瑜宣布參選高雄市長，隔天「韓國瑜粉絲後援團必勝！撐起一片藍天」臉書私密社團就成立，並持續分享假新聞。筆者把6名管理員中的「Fang Jianzhu」、「Yun Chi」和「 Chen Geng」丟進著名的中國網軍練兵場「LinkedIn」搜尋，找到同名同姓的3個人，都宣稱是中國騰訊（Tencent）員工、畢業於北京大學，其中2人「在多家外國企業做過公關」。更巧的是，2018九合一大選結束後，這3個帳號幾乎沒在臉書上活動。

該報導也引述中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑的看法，認為中國網軍與中共解放軍戰略支援部隊有關。如果這個分析正確，這將是中國網軍影響外國選舉的首例。

針對這篇分析「中國網軍幫忙打造韓流」的報導，外交官劉仕傑發臉書表示，這篇文章的重要性在於，「中國的資訊戰跟假新聞」在主流外交界早就是重要議題，而台灣也在這波全球對抗假新聞戰役中成為學界的研究田野對象。

正妹財經專家胡采蘋對此認為，台灣今年下半年就會重新受到攻擊。雖然民主可以被攻擊的，「但我們也會站起來捍衛民主，捍衛我們的國家」。她在臉書鼓勵大家，「我和很多朋友都在努力，我們大家一起保衛台灣」、「侵略者滾蛋」。

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