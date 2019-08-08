郭柯會面談什麼？ 黃光芹爆：柯想這樣做跟韓形成對比…

2019-08-08 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕外傳鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲已在1日會面，然而也引起外界好奇，雙方到底談了什麼內容？對此，媒體人黃光芹今下午於臉書爆料，根據她所掌握的消息，郭若有意要投入2020大選，則希望能合組「郭柯配」，不過柯則傾向把市長任期做滿，與高雄市長韓國瑜形成對比，這樣「韓就完了」。

黃光芹於臉書爆料，為何雙方會見面？其實7月31日郭回國時並不知柯要組黨，因而約柯隔天見面，想了解他的想法。黃光芹敘述，柯在會中提到，「台灣被小英搞慘了，但若換草包當總統，他不敢想像」，他支持郭選總統，他也不會談交換條件，只希望未來政府不會貪污。

黃光芹指出，郭問柯為何不考慮與他搭檔，柯回應，希望先把市長做好，他花1任時間改變文化，若再1任，認真做事，「剛好可以與韓形成對照，凸顯他的不正當性，韓就完了」。

黃光芹透露，郭尚未做出參選的最後決定，但郭柯合的大方向確定，幕僚已先期展開民調作業，會中郭想向柯確認有無參選總統的意願？為何要支持他選？郭也擔心，若決定選但柯不與他搭檔，柯的選票是否會轉給他？他也還在觀察韓蔡對決，或是三咖督選票浮動的狀態，及觀察柯的政治佈局。

對於郭陷入長考的重點，黃光芹提到，郭在思考他的參選正當性，「如何說服別人？」且他不樂見因為他參選而使蔡得利，也有人分析，韓有鋼鐵韓粉，若他出來，韓反而當選，因此還沒有定見。

黃光芹說，郭知道在三咖督局面中，他自己或許有3分之1的贏面，他要嚴肅思考，對此，柯也表達「韓蔡兩人，蔡要好一點」，郭也表示認同；文末，黃光芹指出，郭柯很快進一步公開表示，只是郭目前仍沉浸在「不選者最大」的滋味中。

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