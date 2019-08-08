中市第五選區提名策略 民進黨主委何明杰：8月底定案

2019-08-08 13:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市目前只剩下第5選區北區北屯區還未確定人選，有意參選的前立委劉國隆表示，他早表態要參選，但黨中央及地方黨部至今都未徵詢他的意見，卻一再放話，他要求黨部採民調方式，不管是是黨內或與他黨合作的參選人，都要列入民調，選出民調最高的人參選，人選一定要公開透明。

民進黨台中市黨部主委何明杰強調，已將劉國隆的意見反映給中央，不管是民調或者是與他黨合作聯合推人選，黨中央會在8月底前決定。

民進黨在台中市第二選區已確定聯盟，推台灣基進發言人陳柏惟參選，目前台中市只剩下第5選區未推人，當初有意願參選的謝明源及曾朝榮都表明不參選，而強烈表達有意願參選的劉國隆表示，一直都未接獲黨部的聯繫。

劉國隆不滿的表示，他早就向黨中央及地方黨部表達要參選的意願，但黨中央及地方黨部都不與他接觸，卻一再對外放話讓他無所適從。

劉國隆表示，上次第5選區立委補選，明明有5、6人有意願，也願意民調，但中央卻推出未參與協調的前交通局長王義川參選，因未接地氣，只憑個人喜好，以致慘敗，如今又要重蹈覆轍。

劉國隆強調，不管是黨內挑人選或者與他黨合作，他要求一定要民調，如此才能選出最強的人，黨中央推人選一定要公開透明。

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