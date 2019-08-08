駐台大使館今揭牌 聖文森總理「政治宣示」兩國里程碑

聖文森及格瑞那丁駐台大使館今天正式揭牌，聖文森總理龔薩福（Dr. the Hon. Ralph E. Gonsalves）親自主持揭牌儀式，副總統陳建仁等人出席見證並給予祝福。（記者塗建榮攝）

2019-08-08 11:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕聖文森及格瑞那丁駐台大使館今天正式揭牌，聖文森總理龔薩福（Dr. the Hon. Ralph E. Gonsalves）親自主持揭牌儀式，副總統陳建仁等人出席見證並給予祝福。龔薩福說，設立大使館是個「政治宣示」，表示對兩國關係的重視與敬意，也反映兩國關係非常成熟，相信將有更加鞏固兩國關係，也讓雙邊和多邊合作有更豐碩的成果。

我加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）駐台大使館今（8）天上午正式揭牌啟用。聖文森訪團、首任駐台大使柏安卓（Andrea Keizer-Bowman）、公使威爾森（Elroy Wilson）等人與會，副總統陳建仁、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮等人共同出席見證。

這座使館是聖文森在亞洲的第一個大使館，龔薩福親自來台主持此儀式，聖文森新聞署（API）今特別跨海直播此開館儀式，聖文森文化大使麥香奈（Mckenzie）熱情獻唱，今天更正好是龔薩福生日。龔薩福致詞時也展現熱情幽默的加勒比海風格說，今天也是父親節，「不過『Baba』在聖文森是『寶貝』的意思」。

龔薩福並鄭重說明，聖文森在紐約聯合國、華府、倫敦、古巴與歐盟等地設有使館或駐團，「在另一個國家成立大使館是一種政治宣示，表示重視兩國關係，對兩國關係抱持崇高敬意」，反映兩國關係非常成熟，也相信將有助於雙邊關係更加鞏固，讓雙邊和多邊合作有更豐碩的成果；在在世界充滿複雜問題之際，也需要透過多邊主義建設性對話促進繁榮、和平解決問題。

龔薩福也親自介紹聖文森首任駐台大使柏安卓，提及柏安卓在聖國教育界有很大影響力，聰明又美麗，相信擔任大使職務定會相當成功。柏安卓致詞時說，今天是兩國關係的新開始，希望大使館讓在台灣的聖文森人有一個家，大使館同時也反映兩國間的承諾互信、對未來的信心以及對捍衛民主體制的共同承諾。

另，龔薩福致詞時提及，聖文森資深政要畢其爵士（Ian Beache）近日過世，他1981年就來過台灣，見證兩國建交歷史，以多次隨行訪台，在兩國關係中扮演重要角色。為感念他的貢獻，龔薩福已當面向蔡總統提議以以畢其爵士名義增設獎學金，希望嘉惠更多聖文森學生來台唸書，總統也肯定此提議。

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