傳郭台銘找柯文哲幫忙選總統 郭幕僚：政治小說

2019-08-07 16:42

〔記者陳柔蓁／台北報導〕周刊今天報導8月1日「郭柯會」見面的過程，提及郭台銘請台北市長柯文哲幫忙選總統，柯上午回應媒體，指該報導是「三分真七分假」，永齡基金會執行長劉宥彤下午受訪表示，她8月1日當晚不在現場，但就她了解，雙方的互動僅止於通話，她觀察郭對此報導反應，絕大部份不是真實的，「像一篇政治小說、劇本。」

劉宥彤認為，以常識判斷，兩人不會一見面就談那麼多，而那整篇周刊報導鉅細靡遺，好像在場裝了竊聽器，她認為那報導更像在臆測，像是政治小說。至於文中提到民調贏過韓國瑜5％就出來選，劉宥彤則好奇為什麼是5％，而不是8％或3％。

柯文哲說該報導有「三分真」，劉宥彤則表示，不知道哪部分為真，如果真的有要選，那要做很多準備，但今天幕僚與郭台銘見面，郭僅交辦永齡農場的防颱措施有沒有做好，關心農友現況。

媒體詢問，明日8月8日八八風災紀念活動取消，郭台銘不去高雄，與國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜什麼時候才會見面？劉宥彤說，韓跟媒體說了很多聯繫方式，但她都沒有辦法跟郭台銘證實這些是確實發生。至於取消紀念活動，是因為現在農場地面已經泥濘不堪，如果再讓媒體去，大家可能被吹得東倒西歪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法